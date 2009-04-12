Gençler'den kritik galibiyet



Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gançlerbirliği evinde Konyaspor'u Kahe'nin golüyle mağlup etti.



Turkcell Süper Lig'de 27. haftanın önemli maçlarından biri Ankara'da oynandı.



Ligde kalma savaşı veren iki takım, Gençlerbirliği ve Konyaspor'un 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Gençlerbirliği oldu.



İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta 58. dakikada Kahe'nin golüyle rakibini geçen kırmızı-siyahlılar, çok önemli 3 puanın sahibi oldu.



4 maç sonra galip gelen başkent ekibi, bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı.



Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Konyaspor ise, 30 puanda kaldı ve 27. haftayı 12. sırada kapattı.



GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - KONYASPOR: 0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yunus Yıldırım, Selçuk Kaya, Muhittin Gürses

Gençlerbirliği: Isailoviç, Hakan Aslantaş, Koray Avcı, İlhan Eker, Momha, Troisi (Dk. 90+1 Mehmet Polat), Cem Can, Jedinak, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Mehmet Nas), Mustafa Pektemek (Dk. 83 Burhan Eşer), Kahe

Konyaspor: Oğuzhan, Mehmet Çoğum, Mihajlov, Kratochvil, Celalettin (Dk. 71 Kaue), Musa Büyük (Dk. 52 Bülent Bölükbaşı), Ayman, Cihan Haspolatlı, Mustafa Er, Serhat Akın (Dk. 61 İsmail Güldüren), Veysel

Sarı kartlar: Dk. 3 Koray Avcı, Dk. 67 Kahe (Gençlerbirliği), Dk. 44 Celalettin, Dk. 60 Mihajlov (Konyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



15. dakikada sağ taraftan Soner'in kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Kahe kafayla topu arkaya aşırttı. Altıpas içindeki Koray'ın düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak, auta çıktı.



18. dakikada Serhat Akın kullandığı serbest atışta topu penaltı noktasına gönderdi. İyi yükselen Cihan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



22. dakikada Troisi kendi gayretiyle ceza alanı önüne kadar götürdüğü topa çok sert vurdu, kaleciyi de geçen meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.



43. dakikada defanstan seken topla ceza alanı dışında buluşan Kahe'nin yaklaşık 25 metreden attığı sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



İKİNCİ YARI



55. dakikada ceza alanı içinde Mehmet Nas ve Troisi paslaşmasında, son olarak topa vuran Troisi'nin cılız şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



56. dakikada Momha'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.



58. dakikada Hakan Aslantaş şık çalımlarla ceza alanına girdi ve pasını penaltı noktasındaki Kahe'ye çıkardı. Brezilyalı oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Oğuzhan'a da çarpan top ağlarla buluştu.



60. dakikada ceza alanı içindeki Serhat Akın pasını altıpas içindeki Mustafa Er'e pasını çıkardı. Bu futbolcu kaleye vurmak yerine pas vermeyi tercih edince takımını bir golden etti.



64. dakikada Mustafa Pektemek'in ara pasıyla hareketlenen ve defansın arkasında topla buluşan Troisi topu ayağından fazla açınca kaleci Oğuzhan tehlikeyi önledi.



78. dakikada Kahe'nin yaklaşık 30 metreden attığı sert şutta kaleci Oğuzhan'dan seken top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kaleci kontrol etti.



79. dakikada Kaue'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içindeki Veysel'in yerden cılız şutunda top defans elemanlarına da çarparak, az farkla auta çıktı.



90. dakikada Burhan Eşer kendi çabasıyla getirdiği topla ceza alanına girdi. Burhan Eşer'in ceza alanı sağ çaprazından attığı şutta kaleci Oğuzhan tehlikeyi önledi.



Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.