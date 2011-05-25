-GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİ PATRONU GİRAY BULAK ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör sorununu Giray Bulak ile anlaşarak çözdü. Tesislerde bugün başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Bulak ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı. Bu arada, başkent ekibi, 2010-2011 sezonun bitimine 3 hafta kala Alman teknik adam Ralf Zumdick ile yollarını ayırmıştı. Daha sonra göreve gelen yardımcı antrenör Mustafa Kaplan da sezon sonuna kadar takımı çalıştırmıştı. Teknik direktör Giray Bulak yarın tesislerde saat 12.00'de yapılacak imza töreninde 1 yıllık sözleşme imzalayacak. -MUSTAFA KEÇELİ MERSİN İDMANYURDU'NDA- Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Mersin İdmanyurdu, Bursaspor'dan Mustafa Keçeli ile anlaştı. Mersin İdmanyurdu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp başkanı Ali Kahramanlı ve yöneticilerden Ayhan Erdem, İstanbul Polat Rönesans Otel'de bir araya geldikleri Mustafa Keçeli ile transfer konusunda anlaşmaya vardı. Keçeli'nin bir yıllık sözleşme imzaladığı belirtilen açıklamada, ayrıca teknik direktör Nurullah Sağlam'ın raporu doğrultusunda yardımcı antrenör Hindal Gündüz'ün Arjantin, Serkan Damla'nın ise Brezilya'ya gittiği kaydedildi. Bu arada, kırmızı-lacivertli ekip daha önce iç transferde Joseph Boum ve Nduka Morrison Ozokwor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.