Gençlerbirliği'nin serisini Alanyaspor bozdu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni M'Billa Etame'nin 66. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Ümit Özat önderliğindeki Gençlerbirliği'nin, Spor Toto Süper Lig'deki 10 maçlık yenilmezlik serisine Aytemiz Alanyaspor son verdi. Konuk ekip, 66. dakikada M'Billa Etame'nin golüyle rakibinin serisine son verdi. Hikmet Karaman'ın ardından Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen Mesut Bakkal ise yeni takımındaki ilk maçına galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın başlama vuruşundan önce Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada skorboarddan harekatta çekilmiş fotoğraflar gösterildi.

Maçtaki ilk pozisyon konuk ekip tarafından 14. dakikada gerçekleşti. Emre Akbaba'nın pasında ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Taha Yalçıner'in vuruşunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı kontrol etti. 31. dakikada Emre Akbaba'nın Gençlerbirliği ceza alanı sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı. 41. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı serbest atışta ceza alanında Tzavellas'ın kafayla dokunamadığı top az farkla direğin yanından auta gitti.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da gol için rakip kalede pozisyonlar aradı. Maçın 66. dakikasında Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan M'Billa Etame, ağlara gödnerdiği topla Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 Aytemiz Alanyaspor maçının üstünlüğü ile sona erdi.

Yeni takımıyla çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Mesut Bakkal'ın Aytemiz Alanyaspor'u 4 maç sonra sahadan galip ayrılarak puanını 21'e yükseltti. 10 maç sonra yenilgiyle tanışan Gençlerbirliği ise 26 puanda kaldı.

(beIN Sports)