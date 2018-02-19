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Spor

Gençlerbirliği'nin önlenemeyen yükselişi devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçın Gençlerbirliği, Göztepe'yi ağırladı

19 Şubat 2018 22:17

Spor Toto Süper Lig'de 5 haftadır kazanamayan Göztepe,  8 haftadır yenilmeyen Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Gençlerbirliği ilk geliştirdiği atakta golü buldu. Palitsevich'in kendi ceza alanının önünden uzun pasında, defansın arkasına kaçan Jailton'un vuruşunda kaleci Günay Güvenç'ten dönen top Jailton'a çarparak ağlara gitti: 1-0. Bu arada 29. dakikada direkt kırmızı kart gören Adama Traore, Göztepe'yi 10 kişi bıraktı.

Devreyi önde kapatan Gençlerbirliği, 2. yarıda da hız kesmedi. 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Jailton, kendisinin ve takımının 2. golünü atarken, 87'de Manu maçın skorunu belirledi: 3-0.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarıp, 25 puana yükselirken, Göztepe ise ise galibiyet hasretini 6 maça çıkararak, 33 puanda kaldı.

Gençlerbirliği 3-0 Göztepe

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Çınar, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Scekic (Dk. 74 Dialo), Khalili, Jailton, Sessegnon, Aydın Karabulut (Dk. 59 Manu), Skuletic (Dk. 46 Milinkovic)

Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan (Dk. 39 Leo), Wallace Reis, Kosanovic, Traore, Poko, Selçuk Şahin (Dk. 77 Sabri Sarıoğlu), Tayfur Bingöl (Dk. 51 Ghilas), Rotman, Gouffran, Demba Ba

Goller: Dk. 3 ve 67 Jailton, Dk. 87 Manu (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 30 Traore (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 28 Scekic, (Gençlerbirliği), Dk. 85 Poko (Göztepe)

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