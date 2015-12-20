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Spor

Gençlerbirliği'ni 1-0'la geçen Fenerbahçe zirveye yürüdü

Sarı lacivertliler böylece kritik deplasmandan 3 puanla ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

20 Aralık 2015 22:57

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında Fernandao'nun attığı tek golle kazandı.

Sarı lacivertliler böylece kritik deplasmandan 3 puanla ayrılarak 37 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Fernandao'nun golü 34. dakikada geldi.

Hürriyet'teki habere göre, iki takım karşılaşmaya şu 11'lerle çıktı:

Gençlerbirliği: Hopf, Oğuz, Ahmet, Kulusic, Uğur, Landel, Skulason, Guido, İrfan Can, El Kabir, Stancu

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Alves, Kjaer, Gökhan, Mehmet Topal, Josef, Nani, Diego, Markovic, Fernandao

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