Gençlerbirliği'ni 1-0'la geçen Fenerbahçe zirveye yürüdü

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında Fernandao'nun attığı tek golle kazandı.

Sarı lacivertliler böylece kritik deplasmandan 3 puanla ayrılarak 37 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Fernandao'nun golü 34. dakikada geldi.

Hürriyet'teki habere göre, iki takım karşılaşmaya şu 11'lerle çıktı:

Gençlerbirliği: Hopf, Oğuz, Ahmet, Kulusic, Uğur, Landel, Skulason, Guido, İrfan Can, El Kabir, Stancu

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Alves, Kjaer, Gökhan, Mehmet Topal, Josef, Nani, Diego, Markovic, Fernandao