-Gençlerbirliği'nde transfer hareketliliği ANKARA (A.A) - 07.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde aldığı sonuçlarla dikkati çeken Gençlerbirliği, play-off hedefi için kadrosunu güçlendiriyor. Başkent temsilcisi ara transfer döneminin ikinci gününde Beşiktaş'tan Onur Bayramoğlu ve Samsunspor'dan Ergün Teber'in ardından Kasımpaşa'dan Ersen Martin'i de kadrosuna kattı. Ligin ilk yarısında aldığı başarılı sonuçların ardından play-off'a kalma planları yapmaya başlayan kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Fuat Çapa, daha önce birlikte çalıştığı oyuncuları transfer etmeye devam ediyor. Kasımpaşa'da teknik direktörlük yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Ergün Teber'i başkent ekibine getiren Çapa, bir başka tecrübeli golcü Ersen Martin'i de kadroya dahil etti. Kırmızı-siyahlı kulüp, Kasımpaşa'da Çapa ile birlikte başarılı bir dönem geçiren 1979 doğumlu Ersen Martin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. -''Kiralık sezonu'' devam ediyor- Bu arada Gençlerbirliği, kadrosunda bulunan genç futbolcuları da tecrübe kazanmaları için başka kulüplere kiralamaya devam ediyor. Başkent temsilcisi, sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdürürken, kadro şişkinliğinin önüne geçmek için de genç futbolcularını kiralık olarak başka kulüplere gönderiyor. Devre arasında ilk olarak Sakıb'ı Bank Asya 1. Lig takımlarından Denizlispor'a kiralık veren kırmızı-siyahlı kulüp, yine genç futbolculardan Sivasspor'da kiralık oynayan Mahmut Boz ve Nijeryalı Oliver'i de Karşıyaka'ya kiraladı.