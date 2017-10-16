Gençlerbirliği'nde Teleset Mobilya Akhisarspor hazırlıkları başladı

Haftayı Beşiktaş galibiyetiyle kapatan Gençlerbirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

İdmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı.

Taktik ağırlıklı geçen ikinci bölümde dar alanda jokerli çift kale maç oynayan futbolcular, günü yine dar alanda yapılan taktik çift kale maç ile noktaladı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Oğuz, Nihat Şahin, Marko Milinkovic ve Abdul Rahman Khalili katılmadı.

Ercan ATA -ANKARA / DHA (fotoğraflı)