Gençlerbirliği'nde sular durulmuyor!

Divan Kurulu\'ndan 7 isim, \"Bu yönetim anlayışına ortak olmamak\" gerekçesiyle istifa etti

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Geçen yıl duayen başkanı İlhan Cavcav\'ı kaybettikten sonra başkanlık koltuğunu oğul Murat Cavcav\'a devreden Gençlerbirliği Kulübü\'nde sular durulmuyor.

Duayen başkanlarının isminin taşındığı sezonda düşme hattında yer alan Gençlerbirliği\'nde bir süre önce yönetim kurulunda yaşanan deprem bu sefer Divan Kurulu\'nu salladı. Daha önce kulüp yönetiminde asbaşkan, genel sekreter, sayman ve basın sözcülüğü görevlerini yürüten Arda Çakmak, Sinan Gürsoy, Hıfzı Kuruşa ve Hakan Kaynar, kulübün \"içten içe çürütülmesine şahit olmak\" istemediklerini belirterek istifa etmişlerdi.

BUGÜN DE 7 İSTİFA

Bugün ise Gençlerbirliği Kulübü Divan Üyeleri\'nden 7 isim istifa ettiğini açıkladı.

Gençlerbirliği Divan Kurulu Üyeleri Turgay Demirer, Ozan Güler, Nevzat Akçaoğlu, M.Akşit Özkural, Necdet Özkazancı, Tanıl Bora ve Doğan Akpınar bu akşam yapılan toplantıda istifa dilekçelerini kurul başkanı Hasan Şengel\'e verdiler.

Söz konusu dilekçede \"Divan Kurulu\'nda yer almak Gençlerbirliği\'ne gönül veren herkes için bir gurur kaynağıdır\" diyen 7 isim, yönetim kurulu ve başkan Murat Cavcav\'ı, tüzük hükümleri gereği Divan Kurulu\'nu bilgilendirmemek, doğal üyesi sayıldığı halde toplantılara katılmamakla eleştirdi.

İstifa eden yöneticiler gerekçelerini şöyle açıkladılar:

\"Onursal başkanımız İlhan Cavcav\'ın kaybından sonra, çetin geçeceği belli olan geçiş dönemini kazasız atlatmak için, bütün Gençlerbirliklilerin katkısına, tam anlamıyla ortak akla ihtiyacımız olacaktı. Bugün kulübümüzün, her zamankinden fazla istişareye, ortak akla, yapıcı tartışmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde olduğunu düşünüyoruz. Sadece camiada değil, futbol kamuoyunda da şaşkınlıkla karşılanan ani teknik direktör değişiklikleri; başarısız bulunarak görevine son verilmesinden iki ay sonra tekrar geri getirilen teknik direktörün sürekli agresif bir dille yaptığı açıklamalarla Gençlerbirliği imajına zarar vermesi, bütün Gençlerbirlikliler için izaha muhtaç olan rahatsızlık verici gelişmelerdir. Oysa, tam bu gibi konularda istişari katkısı olması gereken Divan Kurulu, bu görevi yapmamakta, dahası, görülen o ki, kendisinden böyle bir görev, böyle bir katkı beklenmemektedir.

Son olarak, yıllardır bulunduğu her ortamda kulübümüzün gönüllü temsilcisi gibi çaba harcadığını yakından bildiğimiz kulüp üyemiz Mehmet Soylu\'nun, yanında çocuğuyla beraber, Antalya deplasmanı dönüşü teknik direktör ve bir futbolcumuz tarafından uğradığı tacize dair vahim iddialar, bunun karşısında kulüp yönetimince benimsenen geçiştirici tutum, Gençlerbirliği\'nin değerleriyle ilgili gözlemlediğimiz duyarsızlığı bir defa daha teyit etmiştir.\"

GENEL KURULA MECBUR KALABİLİR

Söz konusu şartlar altında Divan Kurulu\'nda yer alarak \"bu yönetim anlayışına ortak olmamak\" için istifa eden kurul üyelerinin her biri Gençlerbirliği camiası açısından önemli isimler. Gençlerbirliği tarihini kaleme alan Tanıl Bora gibi Necdet Özkazancı ve Ozan Güler tribünlerin tanınan simalarından. Doğan Akpınar taraftarlar derneğinin eski başkanı, şu anda bir sivil toplum örgütünde yöneticilik yapan Akşit Özkural ise eski futbolcu Serçe Münir\'in oğlu. Önce yönetim sonra divan kurulunda yaşanan istifaların devam edebileceği iddialar arasında. Daha önce yönetim kurulunda yaşanan istifalardan sonra yedek üyelerle yola devam eden Murat Cavcav\'ın ilerleyen dönemde yeni istifalarla genel kurula mecbur bırakılması da olasılıklar arasında olduğu öğrenildi.