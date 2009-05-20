Gençlerbirliği'nde sakatlık şoku



Hafta sonu Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak Gençlerbirliği'nde Koray ve Bilal sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattılar.





Turkcell Süper Lig'de zor günler geçiren Gençlerbirliği'nde, Koray Avcı ve Bilal Çubukçu'nun sakatlanması moralleri bozdu.



Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayan Gençlerbirliği'nde, Koray ile Bilal'in sakatlanarak, sezonu kapatmaları, başta teknik direktör Samet Aybaba olmak üzere kulüpteki herkesi üzdü.



Takım kaptanı Koray'ın antrenman sırasında sağ baldır kası yırtılırken, Galatasaray maçında, el bileğindeki bağları kopan Bilal de sezonu kapattı. Bu iki oyuncu da Traore ve İlhan'ın ardından sezonu kapayan oyuncular kervanına katıldı.





