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Spor

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İSTİFA ŞOKU ANKARA (A.A)

21 Ağustos 2010 22:09

-GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İSTİFA ŞOKU ANKARA (A.A) - 21.08.2010 - Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Cem Onuk istifa etti. Onuk'un, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Eskişehirspor maçı öncesinde kulüp başkanı İlhan Cavcav ile görüşerek istifasını sunduğu öğrenildi. Menajer Onuk'un istifa gerekçesi olarak, ''Yoruldum ve kendime zaman ayıramıyorum'' ifadelerini kullandığı kaydedildi. Onuk'un, Eskişehispor maçı sonrası odasını topladığı, ancak İlhan Cavcav'ın Onuk'a düşünmesi için ay sonuna kadar süre verdiği öğrenildi.

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