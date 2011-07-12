-GENÇLERBİRLİĞİ'NDE HERVE TUM KAMPA KATILACAK ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - Gençlerbirliği'nin yeni transferi Herve Tum'un yarın Ankara'ya geleceği, sağlık kontrolünün ardından Bolu'ya geçerek, kırmızı siyahlıların kampına katılacağı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Bursaspor ve Sivasspor'un ardından Süper Lig'de geçen 2 sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen 32 yaşındaki Herve Tum, yarın Ankara'ya gelecek. Bir dönem Kamerun milli takımı forması da giyen tecrübeli forvet, Ankara'daki sağlık kontrollerinin ardından Gençlerbirliği'nin kamp yaptığı Dorukkaya'ya gidecek. Bu arada, Bundesliga 3. Lig takımlarından VfR Aalen'den transfer edilen Aytaç Sulu ise bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından Dorukkaya giderek, kampa katıldı. -YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR- Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Bolu Dorukkaya'da sürdüren Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Fuat Çapa, futbolcularını, kendilerinden isteneni yapmaları konusunda uyardı. Başkent ekibinin teknik direktörü Çapa, talebelerine kendilerinden isteneni sahaya yansıtmaları konusunda uyarıda bulunarak, ''Sizlerin daha hırslı olmanızı bekliyoruz. Futbolcularımdan istediklerimi ne bir fazla, ne bir eksik yerine getirmesini bekliyorum. Çabukluk ve takipçilik konularında ısrarcı olun'' dedi. Kamptaki ilk antrenmanın sabah bölümüne hafif koşuyla başlayan futbolcular ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Oyuncular daha sonra gruplara ayrılarak, 4 ayrı kaleye gol vuruşu ve savunma organizasyonu yaptı. -TARAFTARLARDAN KARPUZ İKRAMI- Gençlerbirliği taraftarları, kampta bulunan futbolcularını yalnız bırakmayarak, futbolculara karpuz ikram etti. Başkent ekibi taraftarları, önceki akşam antrenman bitiminde futbolculara karpuz ikram ederek, yeni sezon öncesinde yanlarında olduklarını gösterdi.