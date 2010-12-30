-GENÇLERBİRLİĞİ'NDE DOPİNG ŞOKU ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Gençlerbirliği futbolcularından Orhan Şam'ın Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray maçından sonra alınan (A) numunesinde yasaklı madde bulunduğu öğrenildi. Alnan bilgiye göre; Galatasaray maçından sonra Orhan Şam'dan alınan idrar numunesinde ''modafinil'' adlı yasaklı maddenin bulunduğu bildirildi. Bu arada Gençlerbirliği Kulübü'nün, (A) numunesinin test sonucuna itirazda bulunacağı ve (B) numunesinin de açılmasına talep edeceği öğrenildi. Şam'ın (B) numunesinin sonucuna göre Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edileceği ifade edildi.