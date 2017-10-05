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Spor

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş mesaisi

ANKARA, (DHA) - Gençlerbirliği, Süper Lig 8'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü

05 Ekim 2017 23:35

ANKARA, (DHA) - Gençlerbirliği, Süper Lig 8\'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.
Akşam saatlerinde taktik antrenman yapan Ankara ekibi, ısınma koşusu ve topla ısınma ile başladı. Daha sonra dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın ikinci bölümde yüksek tempoda 3\'e 3 dar alanda çift kale maç oynayan futbolcular, dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.
Milli takımlarında olan Vedat Muriqi, Aleksandar Scekic, Siarhei Palitsevich ve Diallo Guidileye antrenmanda yer almadı.
Milli maç arasında bir de hazırlık maçı oynayacak olan Gençlerbirliği, cumartesi günü 16.00\'da Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.
Öte yandan Gençlerbirliği oyuncuları bu sabah laktat testinden geçti. İlhan Cavcav Tesisleri\'nde yapılan teste 5 grup halinde katılırken, milli takımlarında yer alan oyuncular testte yer almadı. Kulüp Sağlık Ekibi ve Performans Birimi tarafından yapılan testte futbolcuların dayanıklılığı ölçüldü.

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