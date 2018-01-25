Gençlerbirliği'nde 5 kritik maç öncesi ince hesaplar

Ümit Özat: \"Beş maçta 7 ile 12 arasında bir puan alacağımızı düşünüyorum\"

ERCAN ATA, ANKARA/DHA

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, ligde sırasıyla oynayacakları, A.Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe ve M.Başakşehir maçlarından 7 ile 12 arasında bir puan alacaklarını söyleyerek, Konyaspor maçının sonucuna göre hedefin daha da artabileceğini belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, takımın ligin ikinci devresindeki hedefleri, yapılan transferler ve kamuoyunda takımın bütçesi üzerinden yürütülen tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri\'ndeki antrenman esnasında kamera karşısına geçen Özat, tartışılan pek çok konuya açıklık getirdi.

Umut vaat eden bir takıma sahip olduklarını aktaran kırmızı-siyahlıların çalıştırıcısı, iyi mücadele ettiklerini, mücadelenin olduğu yerde her zaman umut olduğunu söyledi. Takımın özellikle son 7-8 maçtır bir çıkış içinde olduğunu aktaran Özat, Karabükspor deplasmanında kazanılan galibiyetin önemine değinerek, \"Kolay gibi görünse de bence ligin en zor maçlarından birini oynadık Karabüksporla. Çünkü Karabükspor, ligde kalma umutlarını yüzde 80-90 oranında bizimle oynayacakları maça bağlamışlardı. Yüksek konsantrasyonla oynadılar, böyle maçlarda ilk golü bulana kadarki zaman çok zorlu geçer. Bu anlamada oyuncularımı kutluyorum\" ifadelerini kullandı.

\"KONYASPOR MAÇI SONRASINDA FARKLI ŞEYLER SÖYLEYEBİLİRİZ\"

Takımca Konyaspor ile yapacakları maça odaklandıklarını söyleyen Özat, \"Önümüzdeki hafta rakibimiz Konyaspor. Hep söylüyorum, yenemiyorsan yenilmeyeceksin ama yenersek yolu yarılamış oluruz, bu kadar net söylüyorum. Sonrasında farklı şeyler söyleyebiliriz\" dedi.

Hem Türkiye Kupası\'nda hem ligde mücadele ettiklerini hatırlatan Özat, üç gün aralıkla maç yapacak olmanın kendilerine bir avantaj sağlayacağını söyledi. Ardı ardına dört büyük maç oynayacaklarını belirten Özat şu açıklamada bulundu:

\"SESSEGNON KALİTELİ BİR OYUNCU\"

\"Stephane Sessegnon da aramıza geldi. Kaliteli bir oyuncu, ümit ediyorum ki Gençlerbirliği\'ne, Türk futboluna önemli katkıları olur. Bundan sonra ardı ardına dört büyük maç oynayacağız. Beşiktaş, Fener, Beşiktaş, Trabzon... Üç günde bir maç yapmak aslında bir takım için avantaj. Beşiktaş maçları kendimizi geliştirmemiz için önemli bir fırsat. Turu da atlamaya çalışacağız. Tabi ki en önemlisi şuan Konya maçı. Pazar günü Konya\'daydım gidip izledim de iyi bir takımları var ama iç sahada takımımın daha farklı konsantre olduğunu düşünüyorum. İnşallah iç sahada iyi bir netice alarak sahadan mutlu ayrılan taraf oluruz.\"

\"BEŞ MAÇTA 7 İLE 12 ARASINDA BİR PUAN ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM\"

Ligde sırasıyla oynayacakları, A.Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe ve M.Başakşehir maçlarından 7 ile 12 arasında bir puan alacaklarını söyleyen Özat, Konyaspor maçının sonucuna göre hedefin daha da artabileceğini söyledi.

Özat, ligin ilk yarısına oranla daha da oturmuş bir kadroya sahip olduklarını kaydederek, \"Hatırlarsanız ilk yarı \'İlk sekiz maçta 8 puan\' dediğimde herkes gülmüştü ama şuan daha oturmuş bir takımımız var. Birbirini daha iyi tanıyan oyuncular, daha işin ciddiyetindeler, bu beş maçta 7 ile 12 arasında bir puan alacağımızı düşünüyorum\" diye konuştu.

Deniz Yılmaz, Aydın Karabulut ve Stephane Sessegnon transferleri ile takımın gücünü pekiştirdiklerini dile getiren Özat, kaleci ve defans mevkilerinde transfere ihtiyaçlarının olduğunu söyledi ve \"Bu takım minimum 18 maç oynayacak, Kupa\'daki gidişata göre daha da fazla olabilir. Dolayısıyla alternatifli bir kadro olması gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

Hazırlık maçında sakatlık geçiren kaleci Nihat Şahin\'in yaklaşık bir ay daha sahalardan uzak kalacağını aktaran Özat, \"Şuanda Nihat sakat, yaklaşık bir ay kadar yok. Hoph inanılmaz bir fedakarlık yapıyor ama Hoph\'un olası bir sakatlığında bir tek Taha elimizde kalacak ki bu da acil bir kaleciye ihtiyacımızın olduğunu gösterir. Üçlü savunma oynadığımız için de Alper\'i yeniden kazandık, geçen sene Anıl\'ın yaptığı çıkışı yapmak üzere ama Alper\'e, Uğur\'a Allah korusun bir şey olsa sol stoperde ve sol bekte oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Çünkü bu takım öyle veya böyle minimum 18 maç oynayacak. Bu kupadaki gidişata göre daha da fazla olabilir. Dolayısıyla alternatifli bir kadro olması gerektiğini düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

\"BİZİM ARKA BEŞLİMİZİN TOPLAM MALİYETİNE ANADOLU TAKIMINDA OYNAYAN BİR STOPER VAR\"

Ligdeki diğer takımlara oranla çok daha mütevazi bir bütçeyle kurulmuş takıma sahip olduklarını söyleyen Özat, şunları söyledi:

\"Görüyoruz herkes inanılmaz transferler yapıyor. Sivasspor Robinho\'yu getirdi. Biz gerçekten mütevazi bir bütçe ile mütevazi bir takımla mücadele ediyoruz. Dışarıdan görüldüğü gibi çok afaki rakamlarla oluşan bir takımımız yok. Çok net bir şekilde söylenebilir ki bizim arka beşlimizin toplam maliyetine Anadolu takımında oynayan bir stoper var. Kimsenin mali müşaviri değiliz ama biz gerçekten mütevazi bütçelerle mücadele eden bir takımız. Bu takım böyle yıllarca ayakta kaldı.\"

Özat, yapılan transferlere getirilen eleştirilere değindiği konuşmasında, büyük rakamlarla oyuncular alındığı yönündeki algının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

\"HERKES TRANSFERLERİN BÖYLE BÜYÜK RAKAMLARLA OLUŞTURULDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR AMA HİÇ DE ÖYLE BİR ŞEY YOK\"

Haksız eleştirilerin muhatabı olduklarını söyleyen Özat, \"Algının farklı oluşturulmasına darılıyorum. Herkes transferlerin böyle büyük büyük rakamlarla oluşturulduğunu düşünüyor ama hiç de öyle bir şey yok. Futbolun içinde olan insanların da bunları görmesi lazım. Sabahlara kadar oturuyoruz analiz yapıyoruz, bir bakıyorum Muhammet, Lucas, Osman, Alper, Uğur beşinin maliyetini topladım bir milyon 285 bin, yıllık alacağı. Ben biliyorum Anadolu takımında bir milyon 100 bin Euro\'ya oynayan stoper var. Nasıl biz pahalı transfer yapıyoruz, nasıl biz pahalı takım kuruyoruz? Örnek veriyorum Moussa Sow altı aylığına 700-800 bin Eurolara gelmiş. Yıllığına \'Bir milyon 600 bin Euro\' deseniz, bizim şu anda en yüksek maliyetle oynayan oyuncumuz Peter Skuletic 650 bin Euro\'ya oynuyor\" açıklamalarında bulundu.

\"GEÇEN SEZON LİGİ BİTİRDİĞİMİZ YERE YAKLAŞACAĞIMIZA BEN BÜTÜN KALBİMLE İNANIYORUM\"

Gençlerbirliği için verilen emeklerin takdir edilmesi gerektiğine vurgu yapan Özat, \"Sadece benim değil, Başkan\'ın yöneticilerin, oyuncuların, hepimizin vermiş olduğumuz mücadelenin de takdir edilmesi lazım. Mütevazi bir bütçeli bu takım mücadele ediyor, etmeye de devam edecek ve geçen sezon ligi bitirdiği yere de yaklaşacağına ben bütün kalbimle inanıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmanından görüntü

-Ümit Özat\'ın açıklamaları

-Yeni Transfer Stephane Sessegnon\'un idman detayı ve fotosu

(FOTOĞRAFLI)