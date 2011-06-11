-GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 2. FUAT ÇAPA DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - Gençlerbirliği, teknik direktörlük için Fuat Çapa ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulübün internet sitesindeki açıklamada, ''Transfer çalışmalarının yanı sıra teknik direktör arayışı konusunda girişimlerde bulunan Gençlerbirliği'nin Fuat Çapa ile anlaşma sağladığı'' belirtildi. Açıklamaya göre, 2007–08 sezonunda da Gençlerbirliği'ni çalıştıran Fuat Çapa, ekibiyle birlikte bir yıllığına kulüpte görev yapacak. Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları için 26 Haziran'da Ankara'daki tesislerde toplanacak. Gençlerbirliği'nde 26 Mayıs'ta teknik direktörlüğe getirilen Giray Bulak, transfer konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle yaklaşık 2 hafta kaldığı görevinden 3 gün önce ayrılmıştı. Fuat Çapa, teknik direktörlüğe Belçika 3. Lig takımlarından Turnhout'da başlamış ve takımını şampiyonluğa taşımıştı. Kariyerini bir süre daha Belçika'da sürdüren Çapa, 2007-2008 sezonunda da Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı ve kırmızı-siyahlı ekip, sezonu 35 puanla 15'inci sırada tamamlamıştı.