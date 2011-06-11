T24 LogoT24 Logo
Spor

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 2. FUAT ÇAPA DÖNEMİ ANKARA (A.A)

11 Haziran 2011 17:31

-GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 2. FUAT ÇAPA DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - Gençlerbirliği, teknik direktörlük için Fuat Çapa ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulübün internet sitesindeki açıklamada, ''Transfer çalışmalarının yanı sıra teknik direktör arayışı konusunda girişimlerde bulunan Gençlerbirliği'nin Fuat Çapa ile anlaşma sağladığı'' belirtildi.  Açıklamaya göre, 2007–08 sezonunda da Gençlerbirliği'ni çalıştıran Fuat Çapa, ekibiyle birlikte bir yıllığına kulüpte görev yapacak. Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları için 26 Haziran'da Ankara'daki tesislerde toplanacak. Gençlerbirliği'nde 26 Mayıs'ta teknik direktörlüğe getirilen Giray Bulak, transfer konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle yaklaşık 2 hafta kaldığı görevinden 3 gün önce ayrılmıştı. Fuat Çapa, teknik direktörlüğe Belçika 3. Lig takımlarından Turnhout'da başlamış ve takımını şampiyonluğa taşımıştı. Kariyerini bir süre daha Belçika'da sürdüren Çapa, 2007-2008 sezonunda da Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı ve kırmızı-siyahlı ekip, sezonu 35 puanla 15'inci sırada tamamlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24