Gençlerbirliği:1 Ankaragücü 1

Gençlerbirliği ile Ankaragücü, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği'nin golünü 16. dakikada Patiyo atarken, Ankaragücü'ne beraberliği getiren golü 66. dakikada Murat Duruer kaydetti.

Karşılaşmaya Ankaragücü, Serkan, Ediz, Risp, Elyasa, Broggi, Mehmet Çakır, Murat Duruer, Volkan, Mustafa, Bebbe ve Emre, Gençlerbirliği ise Ulaş, Radeljic, Mahmut, Orhan, Momha, Sebahattin, Sandro, Patiyo, Hurşit, Dijite ve Kerem 11'i ile başladı.

Maçın 28. dakikasında hakem Çağlar Mehmet Uludağ, birbirleriyle tartışan Ediz ve Kerem'i sarı kartla cezalandırdı. Bu futbolcuların tartışmayı sürdürmesi üzerine hakem Uludağ, 2 takımın da teknik heyetini bu konuda uyardı. Bunun üzerine Ediz ve Kerem, teknik direktörleri tarafından oyundan alındı.

Bu arada karşılaşmayı Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Ankaragücü Onursal Başkanı Cemal Aydın ve Profesyonel futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilen ve Tahkim Kurulu tarafından cezası 3 aya indirilen Ankaragücü Başkanı Ahmet Gökçek de izledi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık maçı olduğunu belirterek, ''Kayserispor maçı öncesinde iyi bir prova oldu. Sakat ve cezalı futbolcularımızın yerine oynatacağımız oyuncuların durumlarını görme şansına sahip olduk. Kayserispor maçından önce bir hazırlık maçı daha oynayacağız'' dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Thomas Doll ise hazırlık maçı yapmanın takım için önemli olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

''Takım düzenini görme şansımız oldu. Futbolcuları gördük. Hazırlık maçlarının en büyük avantajlarından biri, hataları görüp bunları düzeltme şansı yakalamamız. Son dakikalarda defansif düzende sıkıntılar yaşadık. Bunu düzeltmek istiyoruz.''

Ligde oynayacakları Sivasspor'un teknik direktör Muhsin Ertuğral ile anlaşmasının sorulması üzerine ise Doll, ''Umarım başarılı olur, ama bizim maçımızdan sonra'' şeklinde konuştu.