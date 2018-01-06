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Spor

Gençlerbirliği:1 - Eskişehirspor: 2

Hakan TARHAN - Namık Kemal KILINÇ / Belek,(DHA) -  Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, TFF 1'inci Lig ekibi Eskişehirspor ile bir hazırlık karşılaşması oynadı

06 Ocak 2018 22:25

Hakan TARHAN - Namık Kemal KILINÇ / Belek,(DHA) - 

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, TFF 1\'inci Lig ekibi Eskişehirspor ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Antalya\'nın Belek bölgesinde oynanan karşılaşmayı Eskişehirspor 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ilk devresinde Mert Çetin\'in golüyle Gençlerbirliği 1-0 öne geçerken, bu gole yanıt Eskişehirspor\'dan Andaç Güleryüz ile geldi. İlk devre 1-1 sona erdi. Maçın ikinci devresinde Furgan Polat karşılaşmanın skorunu belirlerken, Eskişehirspor maçı 2-1 kazandı. 
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat karşılaşmanın ardından açıklama yapmazken, Eskişehirspor\'un teknik patronu Yücel İldiz şunları söyledi: \"Lige hazırlanmak için hazırlık yapıyoruz. Şu an kadromuzda birçok eksiğimiz var. Her iki takımı da kutluyorum. Hazırlık karşılaşması olmasına rağmen gayet ciddi oynadılar. Sakatlık olmadığı için mutluyum. Hazırlık maçlarında skor önemli değildir ama kazandığımız için sevinçliyiz.\"
Eskişehirspor\'un yaşadığı mali krize değinen İldiz, \"Ciddi sıkıntılarımız var. Bunlardan yavaş yavaş arınıyoruz. Biz burda kamp yapıyoruz, sayın başkan ve yöneticilerimiz diğer sorunlarımızı halletmeye çalışıyorlar. Ligin ikinci yarısında daha iyi bir Eskişehirspor seyrettireceğimize inanıyorum\" dedi.
Yücel İldiz yeni gelen yönetim ve yeniden başkan seçilen Halil Ünal ile ilgili de \" Çok uğraşıyorlar, çok emek veriyorlar. Çok tecrübeli bir yönetim. Başkan Halil Ünal yine seçildi. Büyük ölçüde sorunlar çözüldü. Bir iki ufak pürüz var, onları da pazartesi gününe kadar inşallah çözerler. Biz saha içinde, yönetim de saha dışında Eskişehirspor\'a hizmet etmeye çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mücadeleden görüntüler
-Yücel İldiz\'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)
 

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