Gençlerbirliği zorlanmadı

Turkcell Süper Lig'in 23. haftasında iki Ankara takımının mücadelesinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.



Turkcell Süper Lig'de 23. haftanın maçında Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olmayı başardı.



Gençlerbirliği'nde sakatlıkları nedeniyle Erkan Özbey, Koray ve Cem Can gibi isimler yer almazken, Ankaragücü ise Hakan Kutlu orta sahada sürpriz yaparak genç oyuncu Mert Erdoğan'a ilk onbirde şans verdi.



İlk yarıda Gençlerbirliği'nin daha üstün oynadığı görünürken, Ankaragücü ise genelde kontraataklarla pozisyon bulmaya çalıştı.



İlk yarıda her iki takımın da gol çabası sonuç vermeyince devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıya Samet Aybaba, genç oyuncu Soner'in yerine Burhan Eşer'le başladı.



Gençlerbirliği 63. dakikada genç golcüsü Mustafa Pektemek'le 1-0 öne geçti.



Golü yedikten sonra Ankaragücü rakip kalede daha önemli pozisyonlar bulmaya başladı.



Maçın böyle bitmesi beklenirken Gençlerbirliği son dakikalarda Troisi'nin attığı golle farkı ikiye çıkarttı.



Kalan dakikalarda her iki takımın da gol çabası sonuç vermeyince maç 2-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 28'ü yükseltirken, Ankaragücü ise 24 puanda kalmış oldu.



GENÇLERBİRLİĞİ: 2 - ANKARAGÜCÜ: 0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Koray Gençerler, Kemal Yılmaz, Cem Hanoğlu

Gençlerbirliği: Isailovic, Hakan Aslantaş, Addo, İlhan Eker, Momha, Jedinak, Soner, Bilal, Troisi, Mustafa Pektemek, Kahe

Ankaragücü: Serkan, Elyasa, Burak, Dos Santos, Özgür Bayer, Bouzid, Mert Erdoğan, Semavi, Murat Duruer, Jaba, De Nigris

Gol: Dk. 63 Mustafa Pektemek ve Dk. 90 Troisi (Gençlerbirliği)



MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada Soner'in sol taraftan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde yükselen Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda, top kaleci Serkan'da kaldı.



13. dakikada Kahe'nin ara pasında topla buluşan Soner'in ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



27. dakikada Hakan Aslantaş'ın sağ taraftan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Mustafa Pektemek’in yaptığı kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.



35. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Kahe'nin vuruşunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



39. dakikada Semavi'nin pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Mert'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.