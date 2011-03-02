-GENÇLERBİRLİĞİ YARI FİNALDE İZMİR (A.A) - 02.03.2011 - Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Bucaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, yarı finale yükselen ilk ekip oldu. İlk yarıda 10 kişi kaldıktan sonra yediği golle tur şansını iyice azaltan Bucaspor, ilk yarıdaki baskılı futbolunu sahaya yansıtamadı. Ankara'daki ilk müsabakayı 2-0 kazanan Gençlerbirliği, deplasmanda attığı golün ardından ikinci yarıda rahat bir oyun ortaya koydu. 62. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Yasin'in sol kanattan pasında topla buluşan Jedinak, düzgün bir vuruşla kaleci Londak'ı mağlup etti: 2-1. 73. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında sol kanattan ceza alanına giren Mustafa'nın çapraz pozisyondan attığı şutta kaleci Londak'ı geçen topu Serkan uzaklaştırmayı başardı. Bucaspor'da 2. yarıda form giyen Erman, 85. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Müsabaka Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Ankara'daki ilk müsabakayı da 2-0 kazanan Gençlerbirliği, yarı finale yükselen ilk ekip oldu. Stat: Yeni Buca Hakemler: Süleyman Abay x, Aleks Taşçıoğlu xx, Bahtiyar Birinci x Bucaspor: Londak x, Kamil Ahmet xx, Koray xx, Onur xx, Serkan xx, Samet xx, Leko x (Dk. 46 Civar xx), Ragıp x, Erkan xx (Dk. 60 Erman x), Ali Kuçik xxx (Dk. 67 Mendy x), Cenk x Gençlerbirliği: Serdar xx, Orhan xx, Mahmut xx, Aykut xx, Murat x (Dk. 23 Mehmet xx), Hurşut xx (Dk. 62 Mustafa x), Jedinak xx, Azofeifa xx (Dk. 70 Erdal x), Harbuzi xx, Yasin xxx, Ermin Zec xxx Goller: Dk. 13 Ali Kuçik (Bucaspor), Dk. 45+2 Ermin Zec, Dk. 62 Jedinak (Gençlerbirliği) Kırmızı Kartlar: Dk. 41 Onur, Dk. 85 Erman (Bucaspor) Sarı Kartlar: Dk. 23 Koray, Dk. 42 Leko, Dk. 69 Civar (Bucaspor), Dk. 7 Aykut, Dk. 30 Serdar, Dk. 87 Mustafa (Gençlerbirliği) -3 SENE SONRA YARI FİNALDE- Gençlerbirliği, final oynadığı 2007-2008 sezonundan sonra ilk kez kupada yarı finale yükseldi. Kupada, (C) Grubu'nu Bucaspor'un önünde lider tamamladıktan sonra çeyrek finalde Bucaspor ile eşleşen Gençlerbirliği, rakibini her iki maçta da yenerek yarı finale yükseldi. Rakibiyle bu sezon 5. resmi maçına çıkan Gençlerbirliği, ligde 28 Ağustos 2010'da İzmir'de 3-1 yenildiği karşılaşmanın ardından oynadığı 4 müsabakayı da galip tamamladı. Kupada daha önce final oynadığı 2007-2008 sezonunun ardından 3 sene sonra yarı finale yükselen Gençlerbirliği, 2007-2008'de çeyrek finalde Adana Demirspor'u, yarı finalde ise Galatasaray'ı saf dışı bıraktıktan sonra finalde penaltı atışları sonucunda Kayserispor'a 11-10 mağlup olarak, kupaya uzanamamıştı. Gençlerbirliği'nin yarı finaldeki rakibi yarın oynanacak Kasımpaşa-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından belli olacak.