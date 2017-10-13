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Spor

Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 8

13 Ekim 2017 22:05

Süper Lig\'in 8. haftasında bu akşam oynanacak Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının ilk 11\'i açıklandı.
Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nda saat 20:00\'de başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya\'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken yapacak. Ümit Öztürk dördüncü hakem olacak.
İki takım sahaya şu 11\'le çıkacak.
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Uğur, Ndiaye, Ahmet, Palitsevich, Scekic, Zeki, Ahmet İlhan, Serdar, Khalili, Muriqi
BEŞİKTAŞ: Fabri, Caner Erkin, Pepe, Tosic, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Lens, Cenk Tosun, Negredo

ANKARA / DHA

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