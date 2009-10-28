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Spor

Gençlerbirliği tur atladı

28 Ekim 2009 21:07

Ziraat Türkiye Kupası play-off maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 0-0, uzatma dakikaları 1-1 beraberlikle sona eren karşılaşmada Gençlerbirliği'ni penaltı atışları sonucunda 5-3 yenerek, gruplara kaldı.
     Karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitti ve uzatma bölümüne geçildi.
     95. dakikada Kahe, ceza sahasının dışından kullandığı serbest atışta topu güzel bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1
     112. dakikada bu kez Gökhan Süzen, sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta topu uzak kale direğinin dibinden ağlara göndererek eşitliği sağladı: 1-1
     Uzatmalar da 1-1 sona erince, seri penaltı atışlarına geçildi.
     İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gökhan Süzen, Metin, Serhat ve Ekrem ile penaltı atışlarını gole çevirdi. Gençlerbirliği ise Kahe ve Tozo ile 2 penaltı atışını gol yaparken, başkent ekibinde Bilal ve Hurşit'in vuruşlarında kaleci Behram penaltıları kurtardı.
     Karşılaşmayı penaltı atışları sonucu 5-3 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.
    
     Stat: Atatürk Olimpiyat
     Hakemler: Mürvet Sezer xx, İsmail Köse xx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx
     İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram xxx, Rızvan xx, Cesario xxx, Metin xx, Ekrem xx, Efe xx (Dk. 101 Nsumbu x), Mahmut xx, Oğuz x (Dk. 59 Gökhan Süzen x), Serhat xx, Gökhan Kaba x (Dk. 76 Hasan x), Tum x
     Gençlerbirliği: Serdar xx, Orhan xx, Murat xx, Aykut xx, Radeljic xx, Hurşit xxx, Cem x (Dk. 59 Bilal x), Kahe xx, Tozo xx, Mustafa xx (Dk. 89 Tambwe x), Harbuzi x (Dk. 58 Burhan x)
     Goller: Dk. 95 Kahe (Gençlerbirliği), Dk. 112 Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
     Sarı Kartlar: Dk. 32 Aykut, Dk. 80 Radeljic, Dk. 83 Tozo, Dk. 90 Orhan, Dk. 99 Tambwe (Gençlerbirliği), Dk. 33 Rızvan, 96 Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

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