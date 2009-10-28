Gençlerbirliği tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası play-off maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 0-0, uzatma dakikaları 1-1 beraberlikle sona eren karşılaşmada Gençlerbirliği'ni penaltı atışları sonucunda 5-3 yenerek, gruplara kaldı.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitti ve uzatma bölümüne geçildi.

95. dakikada Kahe, ceza sahasının dışından kullandığı serbest atışta topu güzel bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

112. dakikada bu kez Gökhan Süzen, sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta topu uzak kale direğinin dibinden ağlara göndererek eşitliği sağladı: 1-1

Uzatmalar da 1-1 sona erince, seri penaltı atışlarına geçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gökhan Süzen, Metin, Serhat ve Ekrem ile penaltı atışlarını gole çevirdi. Gençlerbirliği ise Kahe ve Tozo ile 2 penaltı atışını gol yaparken, başkent ekibinde Bilal ve Hurşit'in vuruşlarında kaleci Behram penaltıları kurtardı.

Karşılaşmayı penaltı atışları sonucu 5-3 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mürvet Sezer xx, İsmail Köse xx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram xxx, Rızvan xx, Cesario xxx, Metin xx, Ekrem xx, Efe xx (Dk. 101 Nsumbu x), Mahmut xx, Oğuz x (Dk. 59 Gökhan Süzen x), Serhat xx, Gökhan Kaba x (Dk. 76 Hasan x), Tum x

Gençlerbirliği: Serdar xx, Orhan xx, Murat xx, Aykut xx, Radeljic xx, Hurşit xxx, Cem x (Dk. 59 Bilal x), Kahe xx, Tozo xx, Mustafa xx (Dk. 89 Tambwe x), Harbuzi x (Dk. 58 Burhan x)

Goller: Dk. 95 Kahe (Gençlerbirliği), Dk. 112 Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Aykut, Dk. 80 Radeljic, Dk. 83 Tozo, Dk. 90 Orhan, Dk. 99 Tambwe (Gençlerbirliği), Dk. 33 Rızvan, 96 Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)