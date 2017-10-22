Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal'dan hakemlere cinsiyetçi tepki: Ruj sürüp de mi sahaya çıkacağım!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 3-3 sona eren Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası hakemleri eleştirecek, "Bire bir mücadeleye müsaadeetmezsen, iyiyi kötüyü ayırmazsan nasıl futbol ilerleyecek. İkili mücadele yok. Değdik mi faul. Ne yapacağım ben ruj sürüp de mi çıkacağım sahaya. Bu şey oyunu mu” ifadelerini kullandı. Mesut Bakkal’ın cinsiyetçi ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

Gençlerbirliği, konuk olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor ile 3-3 berabere kalırken; konuk ekibin teknik direktörü Mesut Bakkal karşılaşma sonrası hakemlere sert tepki gösterdi.

“Pozisyon vermeden 3 tane gol yedik. 2 tane penaltı vardı. 10 kişi kaldıktan sonra iyi direndik. Akhisar’dan puan almak önemliydi" diyen Bakkal şöyle konuştu:

"Attığımız gollerin hepsi çalışılmıştı. Çünkü hücumda çok iyi oynayan bir Akhisar var. Durdurmamız lazımdı. Türkiye’nin öne oynayan en iyi takımı. Savunmada geriye dönüşleri zayıftı. Bunu kullandık ve 3 gol bulduk. Penaltılar yüzde yüz penaltı. Hakem haklı ama Göztepe maçında yediğimiz gol ofsayttı. Alanya maçında kırmızı kart ve penaltı verilmiyor."

En çok üzüldüğü tarafın hakemin inanılmaz etkilenmesi olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Kenardan konuşuyorlar, tribün konuşuyor. Ben ne yapacağım şimdi deplasmanda, hakeme güvenmeyeceğim de kime güveneceğim. 3 gol atıyorum, gereksiz yere faul veriyor. Kırmızı kart doğrudur, ona bir şey demiyorum. Penaltılar da penaltıydı ama biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. 3-1 öne geçen bir takım. Direnmeye çalışan bir takım vardı. Pozisyon vermeden berabere bitti" diye konuştu.

"Ruj sürüp de mi sahaya çıkacağım"

Penaltı pozisyonlarını izlediğini aktaran Bakkal, "Arka taraftan baldırına vuruyor. Bir darbe var ve penaltı. Biz bunları doğruca söylüyoruz zaten. Ama hakem ezildi, etki altında kaldı. Bizim hakemlere yakışmıyor. Nasıl ileriye gideceğim ben. Adama değiyorsun faul veriyor. Bire bir mücadeleye müsaade etmezsen, iyiyi kötüyü ayırmazsan nasıl futbol ilerleyecek. Nasıl ileri gideceğim. Adama değiyorsun faul. Nasıl Avrupa'da oynayacaksın. Oynayamazsın kardeşim. Birebir mücadeleye müsade etmezsen, iyiyi kötüyle ayıramazsan benim futbolum nasıl ilerleyecek. İkili mücadele yok. Değdik mi faul. Ne yapacağım ben ruj sürüp de mi sahaya çıkacağım. Bu şey oyunu mu" eleştirilerinde bulundu.