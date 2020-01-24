Gençlerbirliği tek golle güldü

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gençlerbirliği sahasında Gaziantep FK'nü konuk etti. Karşılaşmadan Gençlerbirliği 64'üncü dakikada Sessegnon'un penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı.



Öte yandan karşılama öncesinde 3 yıl önce vefat eden Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Gençlerbirliği sahaya İlhan Cavcav baskılı özel bir forma ile çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir

Gençlerbirliği: Nordfeldt- Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano (Dk.86 Halil İbrahim), Sessegnon, Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite (Dk.86 Sadio Diallo), Sio (Dk.75 Berat Özdemir)

Gaziantep FK: Günay Güvenç- Miroslaw Olkowski, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Morais, Chibsah (Dk.67 Twumasi), Kubilay Aktaş, Güray Vural (Dk.80 Pawlowski), Muhammet Demir, Kayode (Dk.67 Kenan Özer)

Gol: Dk.64 Sessegnon (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Giovanni Sio, Polomat, Nordfeldt (Gençlerbirliği), Kana Biyik, Kenan Özer (Gaziantep)

TIKLAYIN - İlhan Cavcav anısına özel forma