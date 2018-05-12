Gençlerbirliği tarihinde 2'nci kez küme düştü

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -



Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 33\'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa\'ya 3 - 1 mağlup olan Gençlerbirliği, tarihinde ikinci kez bir alt lige düştü.

Bu yenilgiyle 30 puanda kalan Başkent ekibinin ligin bitimine 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

29 YIL ARADAN SONRA YİNE DÜŞTÜ

Daha önce 1987-88 sezonunda 38 maçta topladığı 30 puanla bir alt lige düşen Başkent ekibi bir sene sonra yani 1988-89 sezonunda şampiyon olarak tekrardan şu andi Süper Lig\'e yükselmişti. 1989-90 sezonundan beri aralıksız olarak Süper Lig\'de yer alan Kırmızı-Siyahlı ekip 1989-1990 sezonunda tekrardan Süper Lig\'de yarışmaya başladıktan 29 sene sonra küme düşme acısı yaşadı.

Ankara ekibi, böylelikle merhum başkan İlhan Cavcav\'ın adının verildiği sezonda küme düşerek 2\'nci şansızlığını yaşadı:

Kırmızı-Siyahlı ekip Kardemir Karabük\'ün ardından küme düşen ikinci takım oldu.