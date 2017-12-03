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Spor

Gençlerbirliği, Sivas maçıyla nefes aldı

Gençlerbirliği puanını 11 yaparken Sivasspor 19 puanda kaldı

03 Aralık 2017 20:53

Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor’u ağırlayan Gençlerbirliği, 4-0 kazandı ve kötü gidişe son verme adına kritik bir galibiyet elde etti.

Ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünü kaybeden ve bir de beraberlik elde eden Gençlerbirliği, Sivasspor karşısında 12. dakikada Petar Skuletic’in müthiş golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken 56. dakikada Diallo Guidileye, 68. ve 85. dakikada Elvis Manu’nun attığı gollerle Gençlerbirliği sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 11 yaparken Sivasspor 19 puanda kaldı.

Gençlerbirliği gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor’a konuk olurken Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak.

 

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