-GENÇLERBİRLİĞİ SAHAYA İNDİ ANKARA (A.A) - 26.06.2011 - Gençlerbirliği, yeni teknik ekibiyle birlikte sezonun ilk çalışmasını yaptı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan çalışma öncesinde bir koyun kesilirken, kurbanın kanı futbolcuların kramponlarına sürüldü. Yabancı futbolcuların, bu durumu şaşkınlıkla izledikleri görüldü. Yeni teknik direktör Fuat Çapa, yardımcıları Luc Nilis ve Eric Hellemons, kondisyoner Bülent Kayıtken ve kaleci antrenörü Hasan Terzi'nin ilk kez yönettiği çalışmada, başkent temsilcisinin yeni transferleri Özgür İleri, Sakıp Aytaç, kaleci Ferhat Kaplan, Cafercan Aksu, Mehmet Seyfettin Sedef ve A2 takımından kadroya dahil edilen Mustafa Kayabaşı yer aldılar. Öte yandan izinli oldukları açıklanan Azofeifa Corrales, Murat Kalkan, Serkan Çalık ve Labinot Harbuzi, sezonun ilk antrenmanında yer almadı. Bu arada Mustafa Pektemek'in Beşiktaş'a transferine karşılık Gençlerbirliği'ne verilen Ali Kuçik'in çalışmada yer almadığı görüldü. Kuçik'in transferinde Gençlerbirliği'nin teklif ettiği ücretin sorun olduğu öğrenilirken, tarafların görüşmelere devam ettiği kaydedildi. -TEKNİK DİREKTÖR FUAT ÇAPA- Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Fuat Çapa ise sezonun ilk antrenmanı öncesinde yaptığı açıklamada, bugün hazırlık sürecine başladıklarını belirterek, ''Gençlerbirliği'nin futbolcu yetiştirme gibi bir karakteri vardı. Biz, bunu tekrar kazandırmayı hedefliyoruz'' dedi. Çapa, Gençlerbirliği'nin son zamanlarda oyuncu kazandırma karakteri dışında bir politika izlediğini ifade ederek, ''Çok transfer yapılıyor, kadroda sürekli değişikliğe gidiliyordu. Bizimle beraber bu değişecek ve gerekli pozisyonlara takviyeler yapacağız. Şu an için acil olarak bir forvete ihtiyacımız var. Bu konuda görüştüğümüz birkaç futbolcu ile görüşmelerimiz sürüyor. Salı ya da çarşamba günü bu konunun sonuçlanacağını düşünüyorum. Kamp döneminde futbolcularımız performanslarına da bakacağız. Yapacağımız hazırlık maçlarına göre değerlendirmede bulunacağız. Eğer gerek duyarsak transfer yapmayı düşünebiliriz'' diye konuştu. Geçen sezon, ligden düşen Kasımpaşa'da görev aldığının hatırlatılması üzerine ise Çapa, ''Kasımpaşa'ya devre arasında gelmiştik. Ligde ve kupada da devam etmemiz gerekiyordu. İnancı kalmamış bir futbolcu grubu ile karşılaştık. Bunların üzerine kadromuzdan Türkiye'nin önemli oyuncularından Yekta da Galatasaray'a gitti. Ama biz bu şartlara rağmen iyi iş yaptığımızı düşünüyoruz'' şeklinde değerlendirmede bulundu. Çapa, daha önce de Gençlerbirliği'nde görev aldığına ilişkin bir soruyu, ''Bazı takımlar iyi dönemlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giriyor. Bu süreçte kötü sonuçlar alınabiliyor. Biz böyle bir dönemde çalışmıştık. Şimdi bu sürecin tamamlandığını ve iyi işler yapılabileceğine inanıyorum. Teknik ekibimle birlikte Türkiye'de kalıcı olmak istiyoruz'' şeklinde yanıtladı.