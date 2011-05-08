-GENÇLERBİRLİĞİ SAHASINDA GALİP ANKARA (A.A) - Spor Toto Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında, Konyaspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın 49. dakikasında Robak'ın Gençlerbirliği ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta top yerden auta çıktı. 52. dakikada Mehmet Battal'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Gençlerbirliği kalecisi Özkan'da kaldı. 57. dakikada Oktay'ın orta sahadan attığı pasta topla Konyaspor ceza alanının sağında buluşan Orhan, ilk hamlede Mehmet Sedef'i geçti. Kaleci Pawelek ile karşı karşıya kalan Orhan'ın vuruşunda Pawlek, meşin yuvarlağı diziyle kornere çeldi. 64. dakikada Gökhan'ın, ceza alanına girerken sert şutunda topu Gençlerbirliği kalecisi Özkan kornere çeldi. Kullanılan korner atışında ceza alanında oluşan karambolde top Musa'nın önünde kaldı. Musa, ''altı pas''ın içinde meşin yuvarlağı Özkan'ın sağından ağlara gönderdi: (1-1) 67. dakikada Oktay, Zec'in pasıyla kaleci Pawlek ile karşı karşıya kaldı. Oktay, ceza alanı içinden yaptığı vuruşta topu kaleci Pawlek'in sağından ağlarla buluşturarak takımını yeniden öne geçirdi: (2-1) 75. dakikada Gençlerbirliği defans oyuncuları topu, tehlikeli bölgeden uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde meşin yuvarlakla en son ceza alanı çizgisinde buluşan Musa'nın vuruşunda topu kaleci Özkan kontrol etti. Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.