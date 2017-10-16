Gençlerbirliği revire döndü!

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - SAHASINDA Beşiktaş\'ı 2-1 yenerek rahat bir hafta geçiren Başkent ekibi haftaya sağlık taraması ile başladı.

Beşiktaş maçı öncesinde sakatlanarak kadroda yer alamayan Nihat Şahin ve cumartesi günkü yenileme antrenmanını yarıda bırakan Marko Milinkovic\'in yanı sıra, Beşiktaş maçında sakatlık geçiren Ahmet Oğuz ve Abdul Rahman Khalili\'nin durumlarıyla ilgili yapılan tetkikler sonrasında Gençlerbirliği sağlık ekibinden kötü haber geldi.

NİHAT 6 HAFTA YOK

Kaleci Nihat Şahin\'in sağ alt arka adale kas grubunda yoğun kanama ve evre 2 kas yırtığı saptandığı, sporcunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

MARCO 3 HAFTA YOK

Beşiktaş maçının ardından yapılan antrenmanı yarım bırakan Marko Milinkovic\'in sağ kasığında yırtık tespit edildiği ve 2-3 hafta süresince takımdan ayrı kalacağı açıklandı.

AHMET VE KHALILI\'NİN DURUMLARI MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Beşiktaş maçında ilk yarının son dakikasında sağ omuzu üzerine düşen ve devre arası sağlık ekibinin müdahalesi ile maçı tamamlayan Ahmet Oğuz\'un çekilen MR\'ında ise köprücük kemiğinin kürek kemiği ile yaptığı eklemde ayrılma saptandığı, bu bölgedeki bağlarda yırtık ve ödem tespit edildiği bildirildi. Genç oyuncunun Teleset Mobilya Akhisarspor maçına yetiştirebilmek için tedavisinin başlandığı ve son durumu maç günü belli olacağı belirtildi. Beşiktaş maçının 84\'üncü dakikasında oyundan çıkan Abdul Rahman Khalili\'nin ise sağ üst adalede gerginlik saptandığı ve birkaç gün boyunca tedbir amacıyla dinlendirileceği açıklandı.

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