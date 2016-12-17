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Spor

Gençlerbirliği revire döndü!

Ankara ekibi, son iki haftada Fenerbahçe ve Bursaspor'la karşı karşıya gelecek

17 Aralık 2016 15:39

Gençlerbirliği'nde Nihat Şahin, Orhan Şam, Samuel Owusu ve Bogdan Stancu'nun devreyi kapattığı açıklandı.

Kulüp doktoru Gürhan Dönmez, sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Menemen Belediyespor maçı öncesinde ısınma hareketleri esnasında sakatlanan kaleci Nihat Şahin'in sol kasığında yırtık, aynı maçta sakatlanan Orhan Şam'ın da sağ arka üst adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini söyledi.

Samuel Owusu'nun sağ kasığında yırtık belirlendiğini kaydeden Dönmez, sağ ayak 5. parmağında kırık tespit edilen Stancu'nun, yapılan tetkiklerinde yeterli iyileşmenin görülmediğini ve devreyi kapattığını kaydetti.

Gençlerbirliği, 16. haftanın ardından ara verilecek Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, 16. haftasında ise Bursaspor ile karşılaşacak.

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