Gençlerbirliği'ni geçen Kayserispor nefes aldı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor, evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni Pedro Henrique ve Artem Kravets'in golleriyle 2-0 mağlup ederek altın değerinde üç puan kazandı. Uzun süredir ligin son sırasında bulunan Kayserispor, MKE Ankaragücü'nün puan kaybetmesiyle 17. sıraya yükselerek ligde kalma umutlarını ileriki haftalara taşıdı.

Kadir Has Stadı'ndaki maçın 10. dakikasında sağ kanattan başlayan Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza yayı dışında rakibinden sıyrılan Hasan Hüseyin Acar'ın ortasına iyi yükselen Mesanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 14. dakikada Yasir Subaşı'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mesanovic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten döndü. Gençlerbirliği savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 36. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sol taraftan Yasir Subaşı'nın ceza sahasına yerden ortasında Pedro Henrique topla buluştu. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 1-0

43. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza yayının önünde topla buluşan Sio'nun sert vuruşunda, kaleci Lung güçlükle meşin yuvarlağı kurtardı.

Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 65. dakikasında Gençlerbirliği beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahası içine yapılan ortaya yakın mesafeden kafayla vuran Bogdan Stancu'nun şutu direkten döndü. Karşılaşmanın son bölümünde beraberlik için Kayserispor kalesine yüklenen Gençlerbirliği savunmada açıklar verdi. Bu açığı çok iyi değerlendiren sarı kırmızılılar, 89. dakikada Artem Kravets'in golüyle rahatladı: 2-0. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, hayati bir galibiyet alarak puanını 25'e çıkartarak 17. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.