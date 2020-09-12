Gençlerbirliği'nde iki Koronavirüs testi pozitif!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde biri futbolcu iki kişinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı

Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nden yapılan açıklama şöyle:

"Süper Lig’in 1. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır.



Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."