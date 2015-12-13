T24 LogoT24 Logo
Spor

Gençlerbirliği, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

Mehmet Özdilek Gençlerbirliği'nin başına yalnızca 12 hafta kaldı

13 Aralık 2015 21:07

Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans sergileyen Gençlerbirliği, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile karlılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. 

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ligde son haftalarda istediği sonuç ve puanları alamayan ekibimizde, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yönetim kurulu arasında yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşma ile yollarımız ayrıldı. Özdilek ve yardımcılarına birlikte olduğumuz süreçte gösterdikleri emeklere teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz" denildi.

Gençlerbirliği'nde ikinci kez görev alan Özdilek, ligin 4. haftasındaki Bursaspor maçında takımın başında sahaya çıkmıştı.

Ligin 16. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Gençlerbirliği'ni, bu karşılaşmaya 21 yaş altı takımını çalıştıran Veyis Kanber hazırlayacak.

 

ETİKETLER

mehmet özdilekgençlerbirliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24