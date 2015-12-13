Gençlerbirliği, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans sergileyen Gençlerbirliği, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile karlılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ligde son haftalarda istediği sonuç ve puanları alamayan ekibimizde, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yönetim kurulu arasında yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşma ile yollarımız ayrıldı. Özdilek ve yardımcılarına birlikte olduğumuz süreçte gösterdikleri emeklere teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz" denildi.

Gençlerbirliği'nde ikinci kez görev alan Özdilek, ligin 4. haftasındaki Bursaspor maçında takımın başında sahaya çıkmıştı.

Ligin 16. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Gençlerbirliği'ni, bu karşılaşmaya 21 yaş altı takımını çalıştıran Veyis Kanber hazırlayacak.