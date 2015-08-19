Gençlerbirliği kalecisinin Sneijder'den yediği gole takipsizlik

Gençlerbirliği kalecisi Ferhat Kaplan’ın, geçen sezonki Galatasaray maçında Sneijder’in attığı golde elini toptan çekerek şike yaptığı iddialarına şike iddialarını delilden yoksun bularak soruşturmaya takipsizlik veren savcılık kararında, “Şikayet konusu enstantenenin kasten mi, hatayla mı gerçekleştiğinin, görüntülerle tespitinin mümkün olmadığı” anlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçında şike yapıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddiaları delilden yoksun bulan savcılık soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. Ligin tescil edildiğine vurgu yapılan takipsizlik kararında “Bir kişinin şike yapıldığına dair kanaati, cezai kovuşturma açılması için yeterli delil olamaz” denildi.

Şike iddiaları dünya kamuoyunda da yankı bulmuştu

Geçtiğimiz sezon 16 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçında Wesley Sneijder’ın attığı gol uzun tartışmalara yol açmıştı. Sarı kırmızılı takıma 1-0'lık galibiyeti getiren golde Gençlerbirliği kalecisi Ferhat Kaplan’ın, kaleye gelen topu elini çekerek tutmadığı ve şike yaptığı iddia edilmiş, iddialar Türkiye’nin yanı sıra dünya kamuoyunda da yankı bulmuştu.



Stancu maçın son dakikalarında inanılmaz bir gol kaçırırken, teknik direktörü Mesut Bakkal hayretler içinde kalmıştı.

Yarsuvat, Cavcav, Kaplan ve Stancu'ya şike suçlaması



İddiaların ardından savcılığa başvuran Erdener K. ve Ferat A. isimli şahıslar, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, kaleci Ferhat Kaplan, Gençlerbirliği futbolcularından Bogdan Stancu ve Galatasaray'ın o dönemdeki başkanı Duygun Yarsuvat hakkında, "Şike anlaşması doğrultusunda spor müsabakasının sonuçlanmasına katkıda bulundukları" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

'Kaleci Kaplan herkesi rahatsız eden gol yedi'



Suç duyurusu dilekçesi üzerine soruşturmayı yürüten savcılık takipsizlik kararı verdi. Savcılık takipsizlik kararında, şikayetçilerin suç duyurusu dilekçelerine de yer verdi. Suç duyurusu dilekçelerinde, “Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın maç öncesi yaptığı ‘Takımdan hiç memnun değilim. Son maçlarda sıkıntıları da olmadığı halde ligin sonu geldi diye bir vurdumduymazlık içindeler. Bu nedenle bir şey yapma olanağımız yok’ açıklamalarına yer verilerek, Cavcav’ın bu açıklamalarından sonra yapılan müsabakada kaleci Kaplan’ın herkesi rahatsız eden bir gol yediği, futbolcu Stancu’nun ise maçın son saniyesinde kaleci ile karşı karşıya iken adeta rakip kaleciye topu ikram ettiği öne sürülmüştü.

Savcılık somut delil istedi

Suç duyurusu dilekçesini işleme koyan savcılık soruşturma başlatarak, maçta şike yapıldığına dair iddiaları destekleyecek yayın kuruluştan temin edilebilecek maç görüntüleri dışında şikayetçilerden bir delil gösterilmediğini belirtti. Savcılık, bu nedenle şikayetçilere, şüphelilerin şike suçunu işlediklerine dair iddialarını destekleyecek başkaca bilgi ve belgeleri varsa ibraz etmeleri için tebligat gönderdi. Ancak şikayetçilerden savcılığa herhangi bir geri dönüş yapılmayınca savcılık delillerin soyut kalması ve yetersiz olmasını dikkate alarak takipsizlik kararı verdi.

'Gollerin çoğu sporcunun müdahale hatasından'

Savcılık, takipsizlik kararında futbol maçını, iki ayrı takımdan 22 sporcunun 90 dakika süreyle topu karşı kaleye atarak gol atma ve galip gelme amacına yönelik karşılıklı mücadelesi olarak tanımladı. Kararda, “Futbol müsabakalarında atılan gollerin çoğu zaman müdafaa yapan takımın pozisyon hatası ya da sporcunun bireysel müdahale hatasından kaynaklandığı, yine kaçan bariz gol pozisyonlarında ise hücum eden oyuncunun beceri eksikliğinin etkili olduğu spor kamuoyunca da bilinen bir gerçekliktir. Ancak her yıl artarak devam eden kulüpler arasındaki rekabet ve sektörün ekonomik büyüklüğü dolayısıyla bu sistemden haksız kazanç sağlamak isteyenlerin olabildiği/olabileceği de aynı şekilde yadsınamayacak bir gerçekliktir. Spor yöneticileri şike ile mücadelede ortada somut delil bulunmasa dahi disiplin, gözlemci raporları veya edindikleri kanaat ile bile disiplin cezaları verme yetkisine sahip olduğuna dair düzenlemeler yapmakta ve uygulamaktadır” denildi.

'Şike yapıldığı kanaati kovuşturma için yeterli değil'

Ceza mevzuatında şike eylemleri ayrıca suç olarak da tanımlanıp yaptırım altına alındığı anlatılan kararda, “Şike suçu için bile ceza yargılaması somut deliller üzerinden yürütülebilir. Bir kişinin yada bir taraftar grubunun, bir karşılaşmada şike yapıldığına dair kanaati, cezai kovuşturma açılması için yeterli delil olamaz” ifadelerine yer verildi.

'Kasten mi hatayla mı gerçekleştiği maç görüntüsüyle tespit edilemez'



Kararda, ceza yargılaması açısından şikayet olunan müsabakadaki iki enstantanenin kasten mi hatayla mı gerçekleştiğinin, maç görüntüleriyle kesin olarak tespitinin mümkün olmadığı kaydedildi. Ligin tescil edilmesine vurgu yapılan kararda, Türkiye Futbol Federasyonu’nca şikayet olunan spor müsabakasıyla ilgili herhangi bir disiplin cezası verilmediği gibi açılmış disiplin soruşturmasının dahi bulunmadığı kaydedildi. Kararda, “Şikayetçilerin başka bir delille desteklenmeyen şüpheden ibaret soyut iddiaları dışında, şüphelilerin yüklenen suçu işlediğini gösterir, soruşturma açmaya yeter kanıt ve emare bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi. Bu nedenlerle bütün şüpheliler hakkında yüklenen suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Takipsizlik kararı onay için başsavcılığa gönderildi.