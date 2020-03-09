Gençlerbirliği kaçtı, Antalyaspor yakaladı

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Ev sahibi, 1-0 öne geçti ancak skoru koruyamadı. Mücadele, 1-1 sona erdi ve taraflar puanları paylaştı. Antalyaspor'un yenilmezlik serisi ise 7 maça çıktı.

Gençlerbirliği maça Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Yasin Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Seuntjens, Sio 11'i ile başladı.

Antalyaspor ise Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Ndinga, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski, Jahovic 11'i ile sahaya çıktı.

Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçiren golü 53. dakikada Sio attı. Antalyaspor'un cevabı ise 82'de Podolski ile geldi.

1-1'lik sonucun ardından Gençlerbirliği 28 puanla 11, Antalyaspor ise 27 puanla 12. sırada kendine yer buldu.