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Spor

Gençlerbirliği evinde kazandı ANKARA (A.A) 11.12.2001

11 Aralık 2011 17:09

-Gençlerbirliği evinde kazandı ANKARA (A.A) 11.12.2001 - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği, Orduspor'u 3-1 yendi. 47. dakikada gelişen Orduspor atağında Fatih'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Culio'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın yanından ağlara gitti: 0-1 51. dakikada Mehmet Sedef'in pasıyla ceza alanına girmeden topla buluşan Yasin, çaprazdan sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-1 59. dakikada Azofeifa'nın sağ kanattan arka direğe gönderdiği topa iyi yükselen Tum takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 61. dakikada Murat'ın yerden altıpas içine gönderdiği topa Aykut ve kaleci Ramazan anlaşmazlığına rağmen rakip futbolcular dokunmayınca defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 66. dakikada Tum'un sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde Yasin topu Azofeifa'nın önüne indirdi. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 75. dakikada Soner'in uzun pasıyla buluşan Yasin, ceza alanı içindeki Azofeifa'ya gönderdiği topa bu futbolcu dokunamayınca, meşin yuvarlak taca çıktı. 82. dakikada Hurşut'un kullandığı köşe atışında ön direkte Aykut'un kafa vuruşunda top az farkla arka direğin yanından dışarı gitti. 90 artı 3. dakikada Soner'den aldığı topla ceza alanı dışında topla buluşan Zec, önündeki rakibini geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Orduspor savunmasında görev yapan Yalçın, kendisine çarparak havalanan ve kaleye yönelen topu gol çizgisi üzerinde ıskalayınca, Gençlerbirliği üçüncü golüne kavuştu: 3-1 Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Hüseyin Sabancı xx, Emre Suna xx, Ahmet Şimşek xx Gençlerbirliği: Ramazan xx, Cem Can xx, Kulusiç xx, Aykut xxx, Mehmet Sedef xx, Hurşut xx (Dk. 88 Mununga x), Azofeifa xxx (Dk. 78 Mehmet Akgün x), Curri xx, Soner xxx, Yasin xxx (Dk. 90 artı 1 Zec x), Tum xxx Orduspor: Fornezzi x, Abdurrahman x (Dk. 84 Nickenig x), Yalçın x, Sedat x, Murat x, Stancu x, Gosso xx, Onur x (Dk. 69 Abdülkadir x), Hakan x (Dk. 55 Dalmat x), Culio xx, Fatih x Goller: Dk. 47 Culio (Orduspor), Dk. 51 Yasin, Dk. 59 Tum, Dk. 90 artı 3 Zec (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Dk. 67 Sedat (Orduspor), Dk. 80 Mehmet Sedef (Gençlerbirliği)

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