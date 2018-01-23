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Spor

Gençlerbirliği, eski PSG'li oyuncuyu kadrosuna kattı

ANKARA,(DHA) Süper Lig'de 2'nci yarıya Kardemir Karabükspor galibiyetiyle başlayan Gençlerbirliği, transfer çalışmalarını da devam ediyor

23 Ocak 2018 21:34

ANKARA,(DHA)

Süper Lig\'de 2\'nci yarıya Kardemir Karabükspor galibiyetiyle başlayan Gençlerbirliği, transfer çalışmalarını da devam ediyor. Başkent ekibi son olarak Montpellier forması giyen Beninli futbolcu Stéphane Sessègnon\'u kadrosuna kattı.
Kariyerinde Paris Saint Germain, sonrasında Premier Lig ekiplerinden Sunderland ve West Bromwich formaları da terleten Sessègnon, on numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapabiliyor.
Kırmızı-siyahlı ekibin 33 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı ve futbolcunun yarın antrenmana çıkacağı öğrenildi. 

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