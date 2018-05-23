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Spor

Gençlerbirliği Erkan Sözeri'ye emanet

ANKARA / DHA Gençlerbirliği Kulübü, Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'nin getirildiğini açıkladı

23 Mayıs 2018 21:21

ANKARA / DHA

Gençlerbirliği Kulübü, Ümit Özat\'tan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri\'nin getirildiğini açıkladı. Ankara temsilcisi, Erkan Sözleri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
\"Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarını tamamlayan kulübümüz, Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı. 1992 – 1998 yılları arasında kulübümüzde forma giyen ve takım kaptanlığımızı da yapan Teknik Direktörümüz Erkan Sözleri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.
Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.\"

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