Gençlerbirliği Erkan Sözeri'ye emanet

ANKARA / DHA

Gençlerbirliği Kulübü, Ümit Özat\'tan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri\'nin getirildiğini açıkladı. Ankara temsilcisi, Erkan Sözleri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

\"Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarını tamamlayan kulübümüz, Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı. 1992 – 1998 yılları arasında kulübümüzde forma giyen ve takım kaptanlığımızı da yapan Teknik Direktörümüz Erkan Sözleri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.\"