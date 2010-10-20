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Spor

GENÇLERBİRLİĞİ, DOLL İLE YOLLARINI RESMEN AYIRDI ANKARA (A.A)

20 Ekim 2010 21:52

-GENÇLERBİRLİĞİ, DOLL İLE YOLLARINI RESMEN AYIRDI ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Gençlerbirliği Kulübü, Alman teknik direktör Thomas Doll ile yollarını resmen ayırdı. Alınan bilgiye göre, bugün Ankara'ya gelmesi beklenen, ancak son anda kararından vazgeçen Doll'ün menajeri Wolfgang Vöge ile telefonda tazminat konusu görüşüldü. Yaklaşık 3-4 saat süren görüşme sonrasında Vöge, Doll'e ödenmesi gereken 500 bin avroluk tazminatta indirime gitti. Bunun üzerine Doll'ün sözleşmesi feshedildi. Doll'e ne kadar tazminat ödeneceği ise açıklanmadı. Öte yandan Doll'ün yardımcısı Ralf Zumdick'in sözleşmesi ise henüz feshedilemedi. Zumdick'in sözleşmesinde 140 bin avroluk tazminat maddesi yer aldığı, ancak Başkan İlhan Cavcav'ın bu parayı ödemeye sıcak bakmadığı öğrenildi.  Konuyla ilgili yarın saat 11.00'de Doll'ün de katılacağı basın toplantısı düzenlenecek.

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