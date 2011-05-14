-GENÇLERBİRLİĞİ CİMBOM'U KONUK EDİYOR ANKARA (A.A) - 14.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, başkente 9 futbolcusundan yoksun geldi. Sarı-kırmızılılarda, sakatlıkları bulunan Pino, Hakan Balta, Milan Baros, Anıl Dilaver, Mustafa Sarp, Çağlar Birinci, Lucas Neill ve Arda Turan, kadroda yer almadı. Ayrıca, sarı kart cezasılısı Ayhan da Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'ın maç kadrosunda Aykut Erçetin, Zapata, Ufuk Ceylan, Gökhan Zan, Aydın Yılmaz, Barış Özbek, Lorik Cana, Fatih Serkan Kurtuluş, Yekta Kurtuluş, Culio, Stancu, Cem Sultan, Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Kazım Kazım ve Kewell yer aldı. -GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 5 EKSİK- Başkent ekibi Gençlerbirliği'nde ise Galatasaray karşılaşması öncesinde toplam 5 eksik futbolcu bulunuyor. Kırmızı-siyahlılarda, sarı kart cezalısı golcü oyuncu Zec dışında, sakatlıkları bulunan Mustafa, Mununga, Mahmut ve Serkan da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Bu arada, teknik direktör Mustafa Kaplan, Franck'ı ilk kez kadroya dahil etti. Gençlerbirliği-Galatasaray maçında ev sahibi kulüp tarafından bilet fiyatları 10, 20 ve 50 TL olarak belirlendi. Bilet fiyatlarının düşük olmasına karşın taraftarlar maça ilgi göstermedi. Galatasaraylı taraftarlar statta kendilerine ayrılan bölümü doldururken, ev sahibi ekip taraftarlarının tribünlerinde ise boşluklar göze çarptı. Öte yandan, Gençlerbirliği takımı sahaya üzerinde ''Trafikte Her An Sorumlu Davran'' yazılı pankartla çıktı. -PROTOKOL TRİBÜNÜ- Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasında protokol tribünü boş kaldı. Başkentte bu tür maçlar öncesinde yoğunluk yaşanan protokol tribününde büyük boşluklar görüldü. Siyaset, iş ve spor dünyasından kişiler karşılaşmaya ilgi göstermedi. Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu nedeniyle başkente sarı-kırmızılı yöneticilerden de gelen olmadı.