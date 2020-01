-Gençlerbirliği çıkışını sürdürdü ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Gençlerbirliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-0 yendi. 52. dakikada Holmen'in Gençlerbirliği ceza alanı önünden attığı sert şutta meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla auta çıktı. 55. dakikada Gökhan'ın Gençlerbirliği ceza alanı çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 51. dakikada Hurşut'un kullandığı köşe vuruşunda Azofeifa, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza alanı içinde topu kontrol ettikten sonra kaleci Behram ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta kaleciden dönen meşin yuvarlağı, defans oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. 68. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor defans oyuncularının arkasına düşen topu Azofeifa takip etti. Bu futbolcunun zor pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta gitti. 73. dakikda Oktay, Soner'in pasında topla rakip ceza alanının solunda buluştu. Bu futbolcu meşin yuvarlağı bekletmeden uygun durumdaki Zec'e aktardı. Zec, kaleci Behram ile karşı karşı pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, Gençlerbirliği'ni 4-0 öne geçiren golü kaydetti. 77. dakikada Mehmet Akgün, Mehmet Sedef'in pasında rakip defans oyuncularının arkasında meşin yuvarlakla buluştu. Bu futbolcunun topun gelişine vole vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta gitti. Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Adil Sinem xx, Volkan Narin xx Gençlerbirliği: Ramazan xxx, Cem Can xx, Aykut xxx, Kulusic xxx, Mehmet Sedef xxx, Hurşut xxx, Soner xxx (Dk. 76 Mehmet Akgün x), Curri xx, Azofeifa xxx (Dk. 71 Oktay x), Yasin xxx (Dk. 77 Zec xx), Tum xxx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram x, Marcin x (Dk 72. Visca x), Can x, Marcus x, Gökhan xx, Tevfik x, Taner x (Dk. 30 Ekrem), Cihan x (Dk. 38 Holmen xx), Mahmut x, Doka x, Webo x Goller: Dk. 8 Yasin, Dk. 24 ve 43 Tum, Dk. 73 Zec Sarı kartlar: Dk. 30 Can, Dk. 34 Gökhan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 76 Zec (Gençlerbirliği)