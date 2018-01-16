Gençlerbirliği, çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, maçı 2-1 kaybetti. İlk maçta kendi sahasında aldığı 1-0'lık galibiyet sayesinde gol averajıyla çeyrek finale yükselmiş oldu.

Maçın 19. dakikasında Petar Skuletic ile 1-0 öne geçen kırmızı-siyahlılar, 33'te Mikel Agu, 49'da Yusuf Erdoğan'ın gollerine engel olamadı.

Ayrıca son dakikalarda tüm hatlarıyla yüklenen Bursaspor'un 90+5'te bir topu direkten döndü.

Bu sonuçla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım Süper Lig 17.si Gençlerbirliği oldu.