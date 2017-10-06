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Spor

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA, (DHA) - Milli maç arasında Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği bu akşam yaptığı tek antrenmanla günü tamamladı

06 Ekim 2017 20:42

ANKARA, (DHA) - Milli maç arasında Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği bu akşam yaptığı tek antrenmanla günü tamamladı.
Antrenmana ısınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular daha sonra oynadıkları eğlenceli oyunla ilk bölümü tamamladı. İkinci bölüme 5\'e 2 top kapma oyunu ile başlayan futbolcular yaklaşık doksan dakika süren antrenmanı dar alanda yapılan taktik çift kale maç ile noktaladı.
Milli takımlarında olan Vedat Muriqi, Aleksandar Scekic, Siarhei Palitsevich ve Diallo Guidileye antrenmanda yer almadı.
Gençlerbirliği, yarın 16.00\'da Kardemir Karabükspor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

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