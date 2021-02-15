Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında 3 golle güldü

Süper Lig’in 25. haftasında özellikle ikinci yarısı yoğun kar yağışı altında geçen Gençlerbirliği-Beşiktaş mücadelesi siyah-beyazlıların 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçtaki ilk gol Ghezzal’dan gelirken diğer golleri yeni transfer Cenk Tosun kaydetti.

Maçın henüz 4. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal, sol ayağıyla çok güzel bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Beşiktaş’ın baskısının sürdüğü karşılaşmada 21. dakikada Aboubakar’ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Nordfeld gole izin vermedi.

Gençlerbirliği'nin tek gol pozisyonu ise 31. dakikada geldi. Hızlı gelişen atakta Candeias kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Ersin geçit vermedi.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarı, yoğun kar yağını altında başlarken, 48. Dakikada Ljajic’in ortasında topla buluşan Ghezzal, rakibinden kurtularak ceza sahasına girdi, vuruşu az farkla auta gitti.

Baskısını devam ettiren Beşiktaş, 55. dakikada çok önemli bir fırsattan faydalanamadı. Ceza sahası içinde topla buluşan Ghezzal’ın şutunu Polomat çizgiden çıkardı.

4. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Cezayirli yıldız ikinci yarıda sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Ghezzal, 62. dakikada yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.

89. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla kaleciyle karşı karşıyla kalan Cenk ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.

Maçtaki son gol yine Cenk Tosun’dan geldi. 90+4’te paslaşarak kullanılan korner sonrası Rosier'in ceza alanına çevirdiği topu Arda uzaklaştıramadı sol çaprazda topla buluşan Cenk farkı 3'e çıkardı.

Maç bu skorla sona erdi.