-Gençlerbirliği ''Behzat Ç.'' ile moral buldu ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Gençlerbirliği futbolcuları, Spor Toto Süper Lig'de oynayacakları zorlu Beşiktaş maçı öncesi sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ve ekibiyle birlikte ''Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'' filmini izledi. Ankaralı yazar Emrah Serbes'in romanlarından uyarlanan televizyon dizisi ve sinema filmi ''Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm''ün başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, taraftarı olduğu Gençlerbirliği'nin pazar günü oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde, kırmızı-siyahlı takımın başkanı İlhan Cavcav, yöneticiler ve futbolcularla CEPA AFM Sinemalarında bir araya gelerek, onlara moral verdi. Başkan İlhan Cavcav, filmin gösteriminden önce yaptığı açıklamada, Behzat Ç. ve ekibini yarın oynanacak Gençlerbirliği-Beşiktaş maçına davet ettiklerini Behzat Ç. ve ekibinin maçı tribünde izleyerek, nasıl bir Gençlerbirliği taraftarı olduklarını bütün Ankaralılara göstereceklerini söyledi. Televizyon dizisi ve filmde ''Behzat Ç.'' karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu ise kendisine ''Ankara'' denildiğinde aklına 3 şeyin geldiğini belirterek, ''Bir tanesi Anıtkabir, diğeri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve İlhan Cavcav ile Gençlerbirliği'dir. Benim için Ankara budur'' dedi. Bu nedenle yarın günü oynanacak Beşiktaş maçında seve seve ''takımın kalbinin, ruhunun'' yanında olacaklarını kaydeden Beşikçioğlu, ''Tribünden enerjimizle Gençlerbirliği'ne destek olacağız. Biz pazar maçtayız ve Ankaralıları da bekliyoruz'' diye konuştu.