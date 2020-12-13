Gençlerbirliği, BB Erzurumspor'u tek golle geçti

Süper Lig'de Gençlerbirliği, deplasmanda BB Erzurumspor'u Sefa Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup etti. 90. dakikada Erzurumspor, Ibrahim Sissoko ile gol buldu ancak gol iptal edildi. Erzurumspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 3 maçı da kaybetti.

Süper Lig 'in 12. haftasında Erzurumspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Maçtan önemli dakikalar:

15. dakikada Gomes’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Novikovas, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

17. dakikada top buluşan Emrah Başsan, ceza sahası dışından şansını denedi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

28. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Furman'ın ortasında topla buluşan Robert, vuruşunu yaptı ancak kaleci Farnolle bu pozisyonda gole izin vermedi.

41. dakikada kazanılan korner atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Mina kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarla az farklı auta gitti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdi ancak bu pozisyonda Nordfeldt gole izin vermedi.

82. dakika Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

90. dakikada Erzurumspor, Ibrahim Sissoko ile gol buldu ancak hakem Alper Ulusoy, VAR'dan gelen uyarı sonrası golü iptal etti.