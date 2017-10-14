T24 LogoT24 Logo
Spor

Gençlerbirliği Başkanı Cavcav: "Oyuncularımı gönülden kutluyorum"

"Bu kulüpte yanlış bir şeyler yapılmıyor

14 Ekim 2017 01:31

\"Bu kulüpte yanlış bir şeyler yapılmıyor. Yapılan tüm işler doğrudur\"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, 2-1 galip geldikleri Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, \"Sahada mücadele verince başaramayacağımız hiçbir şey yok\" dedi.
Cavcav\'ın şunları söyledi;
\'\'Bugün sahada oynayan tüm oyuncularımı tek tek gönülden ve içten kutluyorum. Gençlerbirliği büyük bir camia ve ligde bu durumda olmaması gereken bir takım. Bunu da bugün göstermiş olduk taraftarımıza ve camiamıza. Gençlerbirliği daha ilerisi için daha iyi futbol oynayacaktır. Haftaya Akhisar maçımız var. Galibiyetlerimizi orada da devam ettirmek istiyoruz. Bizi bugün destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman bizi desteklesinler. Bu kulüpte yanlış bir şeyler yapılmıyor. Yapılan tüm işler doğru işlerdir. Oyuncularımı bu gösterdikleri mücadeleden dolayı tekrar kutluyorum ve teşekkür ediyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Murat Cavcav\'ın açıklamaları

HABER - KAMERA: ERCAN ATA - ANKARA / DHA
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YapılanKulübü Başkanı Murat CavcavBeşiktaşCavcavGençlerbirliğiBunuHaftaya AkhisarGalibiyetlerimiziBiziHerBuOyuncularımıDÖKÜMÜ Murat CavcavKAMERA ERCAN ATAANKARADHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24