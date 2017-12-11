Gençlerbirliği basına kapatıldı

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Ümit Özat ve taraftarlar arasında yaşanan gelişmelerden dolayı kulüp basın sözcüsü Aykut Akalın\'ın talimatı ile idmanlar basına kapatıldı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, bir süre önce taraftarlarla polemiğe girmiş ve kullandığı bazı ırkcı söylemlerden dolayı özür dilemişti. Antalya deplasmanı dönüşünde yine taraftarlarla sorun yaşadığı belirtilen Özat\'ın Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Akalın talimatı ile Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası\'nda oynanacak olan 36 Karsspor ve Süper Lig\'de Cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa maçları öncesi idmanları basına kapattığı duyuruldu.