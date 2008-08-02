Gençlerbirliği Aslan'ı yendi

Galatasaray, Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk raundunda Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 yenildi.



Karşılaşmaya, rahatsızlığı nedeniyle Almanya'da tedavi gören teknik direktör Karl Heinz Feldkamp ile Hakan Şükür, Mehmet Topal, Song, Ümit Karan ve Lincoln gibi as oyuncularından yoksun çıkan sarı-kırmızılılar, Burhan'ın golüyle sahadan yenik ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 15 Nisan Salı günü Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak.

Mücadelenin ilk yarısı temposuz geçerken Galatasaray Arda'nın uzaktan şutları ile etkili olmaya çalıştı. Rakibine göre ilk devrede daha iyi bir görüntü çizen Gençlerbirliği ise, Kahe ve Burhan ile yakaladığı iki net pozisyonu gole çeviremedi.



İkinci yarı da tempo olarak düşük geçerken daha çok pozisyon üreten taraf yine Gençlerbirliği oldu. Ankara ekibi 71. dakikada ceza sahası içinde topu uzaklaştırmaya çalışan Sabri'nin büyük hatasıyla öne geçmeyi başardı. Sabri'nin uzaklaştırmak istediği top altı pas içinde Burhan'ın önünde kaldı. Genç oyuncu da plase bir vuruşla topu filelerle buluşturdu.



Bu dakikadan sonra iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Kalan bölümlerde gol sesi çıkmayınca mücadele 1-0 Gençlerbirliği üstünlüğü ile sona erdi.



FELDKAMPSIZ İLK MAĞLUBİYET

Almanya'da tedavi gören Alman teknik adam, bu maçla 4. kez takımından ayrı kaldı. Gençlerbirliği'ne mağlup olan sarı-kırmızılılar, böylece Feldkamp'sız çıktığı maçlarda ilk yenilgisini aldı.



Sarı-kırmızılı takım daha önce Feldkamp'ın yokluğunda UEFA Kupası grup karşılaşmasında Austria Wien ve Turkcell Süper Lig maçında Gençlerbirliği OFTAŞ Spor ile 0-0 berabere kalmış, geçen hafta da lig maçında Ankaraspor'u deplasmanda 1-0 yenmişti.





TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Ankaralı futbolseverler karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. 30, 40 ve 50 YTL'lik bilet fiyatlarına karşın, sarı-kırmızılı taraftarlar skor tabelasının bulunduğu tribün ve maraton tribünün çok az bölümünü doldurdu.



Büyük bir bölümünün boş kaldığı statta, kırmızı-siyahlı taraftarlar ise yaklaşık 100 kişilik taraftar grubuyla tribünlerde yer aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - GALATASARAY: 0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Nihat Mızrak xx

Gençlerbirliği: Periç xx, Erhan x, El Saka xx, Tuna xx, Hakan x, Burhan xx (Dk. 88 Erkan ?), Kerem xx, Engin xx (Dk. 46 Mehmet Nas x), Mehmet Çakır x,Isaac xx (Dk. 82 Okan ?), Kahe x

Galatasaray: Aykut xx, Sabri x, Emre x, Servet xx, Hakan Balta x, Barış x (Dk. 59 Okan x), Mehmet Güven xx (Dk. 80 Hasan Şaş x), Ayhan x, Arda xx, Serkan Çalık x, Nonda x

Gol: Dk. 71 Burhan (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Dk. 30 Mehmet Güven, Dk. 81 Ayhan (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Engin'in sağ taraftan yaptığı ortaya, ceza alanında Kahe'nin gelişine vuruşunda, top yandan auta çıktı.

12. dakikada Serkan'ın verdiği pasla ceza alanı önünde buluşan Arda'nın sert şutunda, kaleci Periç topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

16. dakikada Sabri'nin sağ taraftan verdiği uzun pasla buluşan Arda'nın, topu kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak auta gitti.

24. dakikada Mehmet Çakır'ın pasıyla ceza alanının sağ çaprazında topla buluşan Burhan'ın şık vuruşunda, kaleci Aykut son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Kerem'in kafayla verdiği pasla buluşan Kahe'nin, kaleyi görür görmez attığı sert şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

Kalan dakikalar da gol getirmeyince, karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



52. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında, Servet'in kafayla indirdiği topa Ayhan gelişine vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

60. dakikada ceza alanında Mehmet Nas'ın pasıyla buluşan Erhan'ın uygun pozisyondaki sert şutunda, kaleci Aykut topu yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

69. dakikada Servet'in hatalı pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mehmet Çakır, önündeki rakibini geçtikten sonra altıpas önündeki Kerem'e çıkardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağa kötü vurunca, top auta gitti.

70. dakikada Kerem'in ceza alanında penaltı noktasına gönderdiği topa, Kahe güzel bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Aykut'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

71. dakikada Tuna'nın ceza alanı sol tarafından altıpas çizgisine dek getirdiği topu önünde bulan Burhan, sol ayağının içiyle kaleci Aykut'un üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

86. dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Mehmet Çakır'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Kalan dakikalar başka gol getirmeyince, karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazanarak avantaj elde etti.