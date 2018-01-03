Gençlerbirliği, "Annem hasta" diyerek Ankara'dan ayrılan Tokelo Rantie'nin sözleşmesini feshediyor

Gençlerbirliği, Tokelo Ranti'ye 15 Ekim 2017'den beri ulaşamıyor. Rantie'nin Başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle yalan söyleyerek kaçtığı iddia ediliyor.

82 gündür kayıp

82 gündür kayıp olan futbolcu ile sözleşmeyi fesih etmek isteyen Gençlerbirliği Kulübü, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Rantie, Mesut Bakkal döneminde Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği kadrosunda forma giydi.

Ayrıca Rantie, bir önceki sezonun başında Premier Lig ekiplerinden Bournemouth takımından 1.8 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.