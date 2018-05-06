Gençlerbirliği, adım adım 1. Lig'e düşüyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında düşme hattını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Gençlerbirliği oldu. İlk yarı boyunca daha fazla topla oynayan Ankara ekibi, 16. dakikada Zeki Yavru'nun Antalyaspor ceza alanın sağından yerden pasında, Skuletic'in gelişine yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Girdiği fırsatları gole çeviremeyen Gençlerbirliği, Antalyaspor'a da net gol fırsatı tanımayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan başkent ekibi Gençlerbirliği oldu. Kanatları etkili kullanmak isteyen başkent ekibine Antalyaspor savunması gol şansı tanımadı. Karşılaşmanın 78. dakikasında Antalyaspor yakaladığı kontra atakta Yekta Kurtuluş defansın arkasına pasını gönderdi topa hareketlenen Souleymane Doukara ceza alanına girdiği gibi vuruşunu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra beraberlik golü için yüklenen Gençlerbirliği, Antalyaspor'a kontra atak fırsatları verdi ancak misafir ekip fırsatları değerlendiremedi.

Karşılaşmanın 88. dakikasında oyuncu değişiklik hakkı dolan Gençlerbirliği'nde Pogba sakatlanarak oyun alanındı terk etti ve başkent ekibi kalan dakikaları 10 kişi tamamladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gençlerbirliği ligde kalma yolunda sahasında kritik bir 3 puanı kaybetti.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 38'a yüksetti ve düşme hattıyla arasındaki farkı 5'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 30 puanda kaldı.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Pogba, Uğur Çiftçi, Zeki Yavru, Scekic (Dk. 75 Ahmet İlhan Özek), Sessegnon, Aydın Karabulut (Dk. 66 Manu), Milinkovic (Dk. 80 İlker Karakaş), Skuletic

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Musa Nizam (Dk. 46 Nazım Sangare), Charles, William, Maicon (Dk. 90+1 Chico), Deniz Kadah, Hakan Özmert (Dk. 64 Yekta Kurtuluş), Doukara

Gol: Dk. 77 Doukara (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Scekic, Dk. 55 Uğur Çiftçi, Dk. 66 Skuletic (Gençlerbirliği), Dk. 46 Musa Nizam, Dk. 55 Charles (Antalyaspor)